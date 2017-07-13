Грузия дает России шанс позиционировать себя конструктивно - Вольски

13.07.2017 18:31 Член правящего большинства отозвался на заявление Сергея Лаврова. По словам депутата, готовность, чтобы переговоры начались, существует, однако когда на оккупированных территориях уже существуют два посольства, реальной предпосылки для этого нет.



"Мы и раньше не раз говорили, что существует готовность начать переговоры по разным вопросам, но в реальности я не вижу предпосылки для этого, предпосылки хотя бы восстановления дипломатических отношений в условиях, когда на оккупированных территориях уже существуют два посольства.



Существуют определенные отношения дипломатов, депутатов, но степень политической напряженности, степень агрессивных интересов России не дает возможность, чтобы это развивалось на правительственном, властном уровне.



Касательно отношения "Альянса патриотов" к данному вопросу - это попытка дать шанс России (которая, как сказано в известном фильме, действительно не верит слезам), позиционировать себя конструктивно, и не создавать реальную предпосылку конструктивности"- заявил Гия Вольски.



Москва подтверждает готовность отношений российских и грузинских депутатов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции, проведенной с главой внешнеполитического ведомства Бельгии Дидье Рейндерсом.

















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