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Замглавы МИД Грузии не видит необходимости в новом формате диалога с Россией


13.07.2017   20:31
Нет никакой необходимости в создании нового формата для диалога с Россией, заявил замглавы МИД Грузии Давид Залкалиани журналистам в четверг.

"Для меня непонятно о каком новом формате диалога с Россией может идти речь, если мы не используем уже существующие форматы", - сказал Д.Залкалиани, комментируя заявление главы МИД России Сергея Лаврова в Брюсселе, что Москва готова к диалогу с Тбилиси и в новых форматах, в том числе на парламентском уровне.

Д.Залкалиани отметил, что существуют два формата диалога с Россией - это международный Женевский формат переговоров, в рамках которого обсуждаются все самые острые вопросы грузино-российских отношений и формат переговоров между спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным, где возможно достижение соглашений по экономическим, торговым и гуманитарным вопросам.

По мнению Д.Залкалиани, главной проблемой в достижении прогресса в грузино-российских переговорах в Женевском формате является позиция России, которая отказывается подписывать соглашение о неприменении силы в отношении Грузии.

Замминистра отказался комментировать визит на этой неделе в Москву депутатов от оппозиционной партии "Альянс патриотов Грузии".

"Я не буду комментировать этот визит, так как эта партия не находится во власти. Этот визит исключительно партийный и им решать, куда и к кому ездить", - сказал Д.Залкалиани.






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