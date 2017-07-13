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В список депортируемых из Грузии часто попадают ведущие журналисты и инвесторы - Сидамонидзе
13.07.2017 21:01
На днях зарубежные СМИ писали о нескольких случаях, когда на границе Грузии депортировали иностранных граждан. Некоторые депортированные заявляют, что их при этом оскорбляли. Речь идет в основном о гражданах Индии.
В связи с этим премьер-министр Георгий Квирикашвили заявил, что служба иммиграции периодически получает от разных государственных ведомств решение о том, чтобы того или иного иностранца не пропустили на границе. По его же словам, это единичные случаи.
Между тем, по словам генерального директора "Протревел Джорджия", бывшего руководителя департамента туризма Майи Сидамонидзе, у премьера нет полной информации, и таких случаев много. Она говорила об этом в передаче "Деловое утро".
"Жаль, что у премьера нет полной информации. Это не единичные случаи, в действительности очень многих депортируют с каждого рейса. Почему-то происходит депортация граждан Индии, Пакистана, Палестины"- отметила Сидамонидзе.
По ее же словам, важно осуществлять иммиграционную политику, но злоупотребление этим приведет к обратной реакции.
"То, что в Грузии индустрия туризма является растущей, заслуга визовой либерализации и иммиграционной политики, но если будем злоупотреблять этим, обратная реакция неминуема. Если мы говорим, что рынки Индии важные, почему депортируют граждан этой страны? Открываются электронные визы, с помощью которых иностранные граждане могут забронировать гостиницу, а приехавших возвращают назад. В этот список часто попадают ведущие журналисты и инвесторы. Возможно, существуют объективные причины депортации, но уже возникает подозрение, не происходит ли злоупотребление полномочий"- заявила Майя Сидамонидзе.
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