Порошенко посетит Грузию на следующей неделе

14.07.2017 09:52 Президент Украины Петр Порошенко намерен 17–19 июля посетить Грузию, в ходе поездки будет подписан ряд двусторонних договоров. Об этом в интервью украинскому «5 каналу» заявил замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев.



По его словам, «в последнее время мы значительно активизировали наши отношения с Грузией, недавно был назначен новый посол».



«Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства с Грузией. Конечно, будет подписан ряд важных двусторонних договоров и те документы, которые позволят раскрыть экономический инвестиционный потенциал нашего сотрудничества», — заявил он.















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