Оппозиционные партии сегодня проведут консультации по конституционным изменениям

14.07.2017 11:15 Сегодня между оппозиционными партиями пройдут консультации по конституционным изменениям. Встреча запланирована в гостинице «Тбилиси Марриотт», участие в ней примут парламентские и непарламентские политические партии.



Встреча организована советом, состоящим из 15 квалифицированных политических партий.



Как сообщил «IPN» представитель «Демократического движения» Георгий Ахвледиани, все оппозиционные партии согласны с тем, что в конституции переход на пропорциональную избирательную систему должен произойти с 2020 года и по этому поводу им обсуждать нечего.



«Сегодня мы обсудим такие вопросы, как т.н. система бонусов, нераспределенные мандаты и избирательные блоки, однако все эти вопросы обсуждаются после генеральной линии – перехода на пропорциональную избирательную систему. Все партии зафиксируют свои мнения, и думаю, сегодня же будет согласование», - заявил Ахвледиани.















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