В Батуми прошла ежегодная международная конференция «'Европейский путь Грузии»

14.07.2017 11:22 Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, выступая на 14-ой ежегодной Батумской международной конференции, похвалил власти Грузии за взятые обязательства по усилению экономических и политических отношений с Евросоюзом.



В своем выступлении Шефчович подчеркнул роль Грузии, как «лидера» в регионе Восточного партнерства, а также, как «пример экономической и социальной гибкости».



«Огромный прогресс был достигнут во всех сферах, начиная с политики и заканчивая сферами экономики и торговли, а также внешней политикой и политикой безопасности, после того, как вошло в силу Соглашение об ассоциации с июля 2016 года», - заявил он.



«Наша ассоциация основывается на общих ценностях. У нас также есть общая повестка дня, общие интересы и обязательства, чтобы еще больше усилить наше партнерство в последующие месяцы и годы, а также продолжить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Грузии с ЕС», - сказал Шефчович.



Он также говорил о роли Грузии в энергополитике ЕС и отметил, что страна «является главным партнером для энергетической безопасности Европы».



«Особенно важна ее транзитная роль в деле поставок ресурсов углеводородов из Каспийского моря по Южному газовому коридору до европейского рынка», - отметил Шефчович и добавил, что «ее реализация и ее возможное расширение принесет существенную двустороннюю пользу».



Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Грузию с членством Энергетического объединения Европы. «Вступление Грузии в Энергетическое объединение является важным достижением и еще одним сигналом того, что Грузия избрала европейский путь», - отметил он.



«В этом контексте ЕС продолжит поддерживать Грузию в реформировании энергетического рынка, что привлечет инвестиции, увеличит конкуренцию и улучшит устойчивость и безопасность энергосектора», - подчеркнул Шефчович.



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