|
В Батуми прошла ежегодная международная конференция «'Европейский путь Грузии»
14.07.2017 11:22
Вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович, выступая на 14-ой ежегодной Батумской международной конференции, похвалил власти Грузии за взятые обязательства по усилению экономических и политических отношений с Евросоюзом.
В своем выступлении Шефчович подчеркнул роль Грузии, как «лидера» в регионе Восточного партнерства, а также, как «пример экономической и социальной гибкости».
«Огромный прогресс был достигнут во всех сферах, начиная с политики и заканчивая сферами экономики и торговли, а также внешней политикой и политикой безопасности, после того, как вошло в силу Соглашение об ассоциации с июля 2016 года», - заявил он.
«Наша ассоциация основывается на общих ценностях. У нас также есть общая повестка дня, общие интересы и обязательства, чтобы еще больше усилить наше партнерство в последующие месяцы и годы, а также продолжить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию Грузии с ЕС», - сказал Шефчович.
Он также говорил о роли Грузии в энергополитике ЕС и отметил, что страна «является главным партнером для энергетической безопасности Европы».
«Особенно важна ее транзитная роль в деле поставок ресурсов углеводородов из Каспийского моря по Южному газовому коридору до европейского рынка», - отметил Шефчович и добавил, что «ее реализация и ее возможное расширение принесет существенную двустороннюю пользу».
Вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза поздравил Грузию с членством Энергетического объединения Европы. «Вступление Грузии в Энергетическое объединение является важным достижением и еще одним сигналом того, что Грузия избрала европейский путь», - отметил он.
«В этом контексте ЕС продолжит поддерживать Грузию в реформировании энергетического рынка, что привлечет инвестиции, увеличит конкуренцию и улучшит устойчивость и безопасность энергосектора», - подчеркнул Шефчович.
Civil Georgia
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна