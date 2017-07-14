В Батуми обсудили вопросы евроинтеграции и безопасности Грузии

14.07.2017 11:27 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министр Георгий Квирикашвили и председатель Парламента Ираклий Кобахидзе на проходящей сегодня в Батуми международной конференции обратились к ее участникам и говорили об оккупации Грузии Россией, безопасности в Черноморском регионе и Европе, о проводящихся в Грузии реформах и евроинтеграции страны.



В конференции под названием «Европейский путь Грузии» участвуют представители исполнительной и законодательной власти Грузии, стран Евросоюза и восточного партнерства, а также представители гражданского общества, академических кругов, СМИ и бизнес-сектора.



Президент



В своем выступлении президент Грузии акцентировал внимание на оккупации регионов Грузии со стороны Российской Федерации. Обстановку в сепаратистской Абхазии и т.н. Южной Осетии он назвал «исторической несправедливостью» и призвал международное содружество, быть «крайне принципиальным, когда дело касается посягательства на интересы Грузии, на территориальную целостность Грузии».



Президент также говорил о европейском выборе Грузии и отметил, что «Грузия входит в европейский процесс» не только, как «потребитель европейского добра», но и «как сторона, которая обладает своей контрибуцией и амбицией на свое участие».



Премьер-министр



Выступая на конференции, премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили говорил об инициированных правительством страны реформах, а также безвизовом режиме с ЕС, о выполнении Соглашения об ассоциации, Соглашения о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, экономическом сотрудничестве и достигнутых с точки зрения энергобезопасности успехах.



Он подчеркнул, что «демократическое развитие, европейская и евроатлантическая интеграция Грузии является четким результатом наших европейских стремлений и мы остаемся верными этой цели».

Георгий Квирикашвили акцентировал внимание и на Саммите восточного партнерства, который должен пройти в ноябре 2017 года в Брюсселе.



«Ни для кого не секрет, что нашей главнейшей целью является то, чтобы Грузия стала полноценным членом Евросоюза», - отметил премьер-министр и добавил, что с этой точки зрения «важно подумать о новых возможностях».



Глава правительства затронул также и проблему территориальной целостности. «Мы никогда не свыкнемся с оккупацией», - отметил Квирикашвили и поблагодарил Миссию наблюдателей ЕС, которая, по его словам, вносит вклад «в безопасность и стабильность, в восстановлении доверия и предотвращении обострения обстановки».



Председатель Парламента



Председатель Парламента Ираклий Кобахидзе обратил внимание участников конференции и проводящейся в Грузии «широкомасштабной конституционной реформе». По его словам, целью реформы является «обеспечение долгосрочного демографического и стабильного развития Грузии, и, в результате, получение своего места Грузией в европейской семье».



Кобахидзе говорил также и о нарушении прав человека на оккупированных территориях и отметил, что сотни тысяч граждан Грузии «ограничены в фундаментальном праве – не жить в изгнании на своей собственной Родине».



«Несмотря на те сложности и вызовы, которые стоят сегодня перед нашей страной на пути ее европейской интеграции, я уверен, что мечта нашей страны и народа, стать полноценным членом европейской семьи, обязательно сбудется», - добавил Ираклий Кобахидзе.



Батумская международная конференция продлится два дня.



Участники конференции обсуждают вопросы архитектуры европейской безопасности, энергобезопасности, борьбы с пропагандой и вопросы миграции, а также обсудят вопросы реализации Соглашения об ассоциации, Договора о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле и дальнейшего развития Восточного партнерства.



По информации Аппарата государственного министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии, «в рамках конференции будет подписано три финансовых соглашения. В частности, о выделении Европейским инвестиционным банком Грузии кредита в размере 250 млн евро в рамках проекта транспортной коммуникации, и дополнительном финансировании реабилитации Варднили ГЭС и Ингури ГЭС в размере 3,5 млн евро, и о заполнении городского автопарка Батуми 10 электроавтобусами и 20 дизельными автобусами».



Батумская международная конференция проводится ежегодно с 2007 года.



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