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«Республиканская партия» считает неофициальной поддержкой власти визит «Альянса патриотов» в Россию


14.07.2017   12:07
"Республиканская партия Грузии" обращается с открытым письмом к "Грузинской мечте", где обвиняет правящую команду в бездействии в связи с визитом "Альянса патриотов" в Россию.

"Республиканцы" требуют от парламента создания конкретного механизма, чтобы запретить политическим должностным лицам и представителям квалифицированных политических субъектов вести переговоры с государством-оккупантом.

В обращении говорится также о запланированном на сегодня "марше грузин".

Разработать конкретные механизмы для того, чтобы в ходе рассмотрения подобных политических вопросов государственным политическим должностным лицам, представителям квалифицированных политических субъектов, финансируемых из государственного бюджета, запретить вести переговоры с политическими должностными лицами государства-оккупанта.

"Возмутителен визит действующих членов парламента Грузии в государство-оккупанта, и тайное ведение переговоров с членами государственной Думы этого государства. То, что правящая политическая команда не дала четко отрицательную оценку этому визиту, означает недекларированную поддержку "переговоров" в этом виде со стороны власти.

Неприемлемо допущение действий, противящихся духу резолюций, принятых председателем парламента и большинством парламента Грузии в 2013 и 2017 годы о внешней политике. Согласно пункту 18 резолюции 2013 года (на которой основана резолюция 2017 года): "Грузия не может быть в дипломатических отношениях, или находится в военно-политическом или таможенном союзе с государствами, которые признают независимость Абхазии и Цхинвальского региона, или которые оккупировали территорию Грузии. Грузия осуществит последовательную внешнюю политику для обеспечения твердости уважения своей территориальной целостности и суверенитета на международном уровне".

Визит членов парламента Грузии в страну-оккупанта, и затем предложение депутатам Думы создания "формата Россия-Грузия-НАТО", является откровенным лоббированием российских интересов с парламентской трибуны, а молчание председателя парламента и членов большинства в связи с этим – поддержкой этих действий, что напрямую противоречит вышеприведенному положению резолюции.

В контексте угрозы российской политики находится также запланированный завтра, 14 июля т.н. "марш грузин", фашистский марш, организаторы которого, прикрываясь ложными псевдопатриотическими настроениями, проводят в Тбилиси прямую аналогию московского "русского марша", создают почву для разжигания антигосударственных идей.

Примечательно, что правящая политическая сила не отмежевывается от организаторов этой акции. Более того, они являются их бывшими чиновниками и хвалителями.

Мы, "Республиканцы", считаем тревожным молчание власти на подобные факты, и призываем ее, выразить четкую позицию в связи с текущими событиями. Призываем парламентское большинство, остаться верными внешнему политическому курсу, утвержденному резолюциями парламента Грузии. В то же время, разработать

конкретные механизмы для того, чтобы государственным политическим должностным лицам, представителям квалифицированных политических субъектов, в ходе рассмотрения важных политических вопросов запретить вести переговоры с политическими должностными лицами государства-оккупанта"- говорится в обращении.







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