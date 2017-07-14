На проведение выборов местного самоуправления из госбюджета выделено 39 миллионов лари

14.07.2017 12:49 На проведение выборов в органы местного самоуправления из госбюджета Грузии выделено 39 миллионов лари.



Как сообщает спикер ЦИК Анна Микеладзе, в эту сумму входят разного типа расходы, касающиеся организации и проведения выборов.



«Эта сумма включает расходы на подготовку к выборам, подготовку и переподготовку чиновников, на размещение телевизионной рекламы избирательных субъектов, это примерно два миллиона лари, а также финансирование представителей избирательных субъектов, это составляет в пределах 7 миллионов лари, финансирование политических партий, расходы на оплату труда сотрудников аппарата ЦИК и членов окружных и участковых комиссий Центризбиркома. А также расходы на связь, коммунальные расходы, транспорт, на печать, приобретение инвентаря и другие расходы», - сообщила Анна Микеладзе.

Примечательно, что выделенная сумма – 39 миллионов лари предназначена для проведения первого тура выборов местного самоуправления. В случае назначения второго тура калькуляция будет произведена снова.















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