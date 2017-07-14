«Гирчи» начинает кампанию по борьбе за права секс-работников Грузии

14.07.2017 13:16 «Новый политический центр — Гирчи» объявил о начале борьбы за права секс-работников Грузии – заявление о старте новой кампании было распространено на странице партии в фейсбуке.



Партия, которая придерживается ультралиберальных взглядов и настаивает на необходимости узаконивания проституции, обратилась к секс-работникам с предложением о сотрудничестве.



«Гирчи» начинает борьбу за права секс-работников. Для того, чтобы помочь нам в этом деле, мы просим связаться с нами действующих профессиональных секс-работников», — говорится в заявлении.



В Грузии проституция не легализована, однако не является уголовно наказуемой. «Жрицы любви» могут отделаться административным штрафом в размере 20 лари (около 9 долларов). Вместе с тем Уголовной кодекс предусматривает наказание за вовлечение в проституцию, а также за предоставление места для занятия древнейшей профессией.



В комментариях под постом «Гирчи» добавляет, что только после легализации проституции рынок сможет регулировать сферу, а государство – обеспечивать права ее работников.



Под заявлением о начале кампании также размещен линк на веб-портал girchi.ge, где могут зарегистрироваться желающие проголосовать за партию на выборах в органы местного самоуправления.



Напомним, ранее руководство «Гирчи» заявило, что примет участие в выборах только в том случае, если у оппозиционной партии будет поддержка 25 тысячи избирателей. С этой целью на их сайте был начат сбор подписей.



Партия «Гирчи» была создана в 2015 году группой политиков, покинувших ряды партии «Единое национальное движение», бывшей правящей партии. Представители партии также активно выступают за легализацию марихуаны.















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