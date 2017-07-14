Коррупция и предварительные сделки - Совет инвесторов раскритиковал судебную власть

14.07.2017 13:22 На пятом заседании Совета инвесторов представители международной организации высокого ранга, в том числе Янош Херман, раскритиковали положение, существующее в суде в Грузии.



"Положение, созданное в суде Грузии, негативно влияет на репутацию страны. Совет инвесторов много раз подчеркнул необходимость реформирования суда" - в протоколе заседания сказано о том, что положение в суде было одним из вопросов рассмотрения на пятом заседании Совета инвесторов.



Пятое заседание Совета инвесторов состоялось 14 июля в канцелярии правительства, председательствовал премьер-министр Георгий Квирикашвили, присутствовали председатель Верховного суда Нино Гвенетадзе, министр юстиции Тея Цулукиани, председатель делегации Евросоюза Янош Херман, посол Великобритании в Грузии Джастин Маккензи Смит, председатель офиса Грузии Всемирного банка Озан Севимли, и другие должностные лица высокого ранга.



В протоколе заседания говорится, что президент Бизнес ассоциации Грузии Георгий Чиракадзе ознакомил совет с результатами опроса, по которому 100% респондентов назвали главной проблемой суд.



Согласно протоколу, Янош Херман заявил, что по полученной ими информации, в суде заметны коррупция, и предварительные сделки в связи с делами:



"Со ссылкой на информацию, полученную европейской делегацией, заметны: нарушения в процессе выборов, назначения, и продвижения судей; Предварительные сделки в связи с делами; Процедурные пробелы; Фаворитизм; Коррупция и нежелательные вмешательства"- заявил, согласно протоколу, Янош Херман.



По тому же протоколу, региональный менеджер международной финансовой корпорации на Южном Кавказе Ян Ван Билсен подчеркнул остроту проблем судебной системы, воспринимаемой частным сектором.



На заседании совета Георгий Квирикашвили заявил, что он лично включится в дискуссии, связанные с фундаментальными проблемами суда.



"Проблематика, связанная с судом дополнительно делится на проблему восприятия, которое должно быть исправлено лучшей коммуникацией между представителями суда и общества"- заявил согласно протоколу, Георгий Квирикашвили.



На том же заседании был разговор о создании коммерческих палат для рассмотрения бизнес тяжб. В частности Министерство юстиции представило инициативу, создать коммерческие и налоговые палаты в рамках системы общих судов.



"Инициатива преследует целью создание местным и иностранным инвесторам более комфортной среды для осуществления инвестиций. Секретариат Совета инвесторов и Министерство юстиции сотрудничают, чтобы найти доноров, которые помогут власти Грузии в формировании коммерческих палат"- говорится в протоколе.



Согласно протоколу, Тея Цулукиани отметила, что судьи палат должны быть молодыми, но опытными, и знающими дело персонами, с хорошим знанием коммерческого права и английского языка.



Президент Торговой палаты США Майкл Коул заявил, что коммерческая палата является шагом вперед, и поинтересовался, каким будет отношение палат с Высшим советом юстиции, поскольку по его словам, в лучшем случае они должны работать независимо от Высшего совета юстиции.



У посла Великобритании Джастин Маккензи Смит есть вопросы в связи с отношениями коммерческой палаты с Высшим советом юстиции.



"Великобритания будет рада поддержать инициативу создания коммерческих палат, однако мы хотим знать видение власти по данному вопросу, в том числе на тему отношения с Высшим советом юстиции"- заявил согласно протоколу, посол Великобритании.



В то же время в связи с созданием палат Янош Херман заявил, что коммерческие палаты это хорошая идея, но необходимо обеспечить беспристрастность и справедливость.





"NetGazeti"











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