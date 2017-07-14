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20 оппозиционных партий настроены на консенсус по конституционным поправкам
14.07.2017 15:17
20 оппозиционных партий приняли одно и главное решение – мы готовы ко встрече с властями, готовы говорить обо всех вопросах и ориентированы на согласия и консенсус, - об этом один из лидеров «Новых правых» Мамука Кацитадзе сообщил журналистам после встречи оппозиционных партий, состоявшейся в гостинице «Кортъярд Мариотт».
По его словам, для согласия и консенсуса нужен обоюдный компромисс.
«Сегодня политическая оппозиция собралась в расширенном составе. 20 политических оппозиционных партий приняли одно и главное решение – мы готовы встретиться с властями, готовы говорить обо всех вопросах и ориентированы на согласие и консенсус. Абсолютно осознаем, что для согласия и консенсуса нужны обоюдные компромиссы. Этим заявлением обращаемся как к властям Грузии, так и международному сообществу. Политическая оппозиция готова для согласования встретиться с властями и решить конкретные темы в связи с избирательной реформой до тех пор, пока конституционный законопроект станет конституцией. Мы открыты для разговора по всем вопросам», - заявил Кацитадзе.
Напомним, что ранее спикер парламента и руководитель Государственной конституционной комиссии Ираклий Кобахидзе не раз заявлял, что какие-либо изменения в проект Конституции, который уже принят в двух чтениях, внесены не будут. Исходя из этого непонятно, о каком консенсусе и переговорах может идти речь между властями и оппозицией.
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