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Главы МИД Грузии, Азербайджана и Турции проведут встречу в Баку


14.07.2017   15:22
Очередная встреча министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции Михаила Джанелидзе, Эльмара Мамедъярова и Мевлута Чавушоглу состоится, по данным СМИ, на следующей неделе, 18−19 июля, в Баку.

«Пока составляется программа встречи трех министров. Возможны и некоторые изменения», — сообщает агентства Report.

Предполагается, что главы МИД трех стран обсудят текущие вопросы региональной повестки, трехстороннее сотрудничество, а также реализуемые тремя странами проекты.

EADaily сообщало ранее, что начало этим встречам было положенно после принятия тремя странами Трабзонской декларации от 8 июня 2012 года. Предыдущая, пятая, встреча в этом формате состоялась в Тбилиси 17 февраля 2016 года. Стороны подтвердили приверженность развитию трехстороннего регионального сотрудничества, отметили важность развития транспортных и энергетических проектов.






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