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Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ - посол США


14.07.2017   17:43
Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ, США никогда не признают это - заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли, который побывал у линии оккупации в селе Карапила.

"Это место находится вблизи от центральной магистрали страны, у которой стратегическое значение. Когда в 21-м веке соседняя страна так грубо нарушает территориальную целостность, США продолжат говорить, и возвысят голос об этом. Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ, США никогда не признают это. Это является нарушением суверенитета Грузии.

Что касается урегулирования вопроса, это прагматичные подходы, которые есть у Грузии, больше прогресса в женевских переговорах, и больше разговора об этом"- заявил Ян Келли.







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