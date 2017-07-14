Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ - посол США

14.07.2017 17:43 Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ, США никогда не признают это - заявил чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Ян Келли, который побывал у линии оккупации в селе Карапила.



"Это место находится вблизи от центральной магистрали страны, у которой стратегическое значение. Когда в 21-м веке соседняя страна так грубо нарушает территориальную целостность, США продолжат говорить, и возвысят голос об этом. Неприемлемо одностороннее изменение международно признанных границ, США никогда не признают это. Это является нарушением суверенитета Грузии.



Что касается урегулирования вопроса, это прагматичные подходы, которые есть у Грузии, больше прогресса в женевских переговорах, и больше разговора об этом"- заявил Ян Келли.

















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