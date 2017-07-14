Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия должна продолжить мирное урегулирование проблемы - Аманда Пол


14.07.2017   17:53
"Россия продолжает оккупацию территорий Грузии. Мы видели, на что она была готова в 2008 году, бесспорно, никто не хочет повторения этого"- заявила политический аналитик "Центра европейской политики" Аманда Пол.

По ее же словам, Грузия должна продолжить урегулирование проблемы мирным путем.

"Нам известно, что если понадобится, Россия готова использовать военную силу, дипломаты должны найти мирные пути урегулирования проблемы, а не военной силой. В то же время мы видим, что Россия занимает еще больше части территорий Грузии. Думаю, сейчас дело за международным сообществом, чтобы продемонстрировать соответствующий ответ в рамках их возможности, чтобы установить санкции в отношении России за оккупацию территорий Грузии. А Грузия должна продолжить урегулирование проблемы мирным путем, и не принимать меры, которые были приняты в 2008 году"- заявила Аманда Пол.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии объявлен международный конкурс с целью строительства подземного газохранилища
31,5 миллионов бутылок грузинского вина экспортировано в 44 страны
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Генеральный секретарь НАТО «обеспокоен» бордеризацией в Цхинвальском регионе
В Азербайджане прокурор потребовал шесть лет колонии для блогера Лапшина
Главы МИД Армении и Индии обсудили вопросы сотрудничества
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна