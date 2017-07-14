Грузия должна продолжить мирное урегулирование проблемы - Аманда Пол

14.07.2017 17:53 "Россия продолжает оккупацию территорий Грузии. Мы видели, на что она была готова в 2008 году, бесспорно, никто не хочет повторения этого"- заявила политический аналитик "Центра европейской политики" Аманда Пол.



По ее же словам, Грузия должна продолжить урегулирование проблемы мирным путем.



"Нам известно, что если понадобится, Россия готова использовать военную силу, дипломаты должны найти мирные пути урегулирования проблемы, а не военной силой. В то же время мы видим, что Россия занимает еще больше части территорий Грузии. Думаю, сейчас дело за международным сообществом, чтобы продемонстрировать соответствующий ответ в рамках их возможности, чтобы установить санкции в отношении России за оккупацию территорий Грузии. А Грузия должна продолжить урегулирование проблемы мирным путем, и не принимать меры, которые были приняты в 2008 году"- заявила Аманда Пол.



















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