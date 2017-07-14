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Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Чяерновецкому
14.07.2017 17:58
Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему городскому голове Киева Леониду Черновецкому в злоупотреблении властью или служебным положением. Об этом сообщает пресс-служба генпрокуратуры.
"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему Киевскому городскому голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что бывший киевский городской голова Леонид Черновецкий действовал в интересах неустановленных в настоящее время человек из ближайшего окружения бывшего президента Януковича. Речь идет о незаконном изъятии, изменении целевого назначения и передачи особо ценных земель в аренду для строительства так называемого вертолетной площадки на Парковой дороге в Киеве, занижении арендной платы за землю, и как следствие ̶ уничтожении объекта археологического наследия, чем территориальной громаде города Киева причинен ущерб на общую сумму более 250 млн грн.
Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается, принимаются меры по установлению других лиц, причастных к совершению указанных уголовных правонарушений.
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