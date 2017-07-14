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На проспекте Агмашенебели в Тбилиси проходит «Марш грузин»


14.07.2017   21:40
На проспекте Агмашенебели в Тбилиси начался «Марш грузин». Акция-шествие проходит от около школы №24 и Дома железнодорожников и завершится около станции метро «Марджанишвили».

На данный момент этот участок дороги перекрыт.

«Требования участников акции таковы: в срочном порядке принять новый эмиграционный закон, по которому будут максимально ужесточены правила присвоения вида на жительство в Грузии и процесс присвоения гражданства; исполнять действующий закон и в срочном порядке депортировать с территории Грузии всех нелегалов, криминалов-иностранцев, которые незаконно находятся на территории Грузии; МВД должно начать принимать действенные массовые меры против нелегальной криминальной деятельности, которой занимаются иностранцы - в основном это касается торговли наркотиками и проституции; запретить «Национальное движение» и принять закон, по которому будет запрещено финансировать неправительственные организации из-за рубежа», - заявил один из организаторов акции Сандро Брегадзе.






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