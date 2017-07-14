Посол Турции: Презумпция невиновности является фундаментальным принципом для суда Турции

14.07.2017 23:03 Невообразимо и недопустимо, чтобы жизни или безопасности людей, которые предстанут перед судом в Турции, угрожала какая-либо опасность - заявил посол Республики Турции в Грузии Зеки Левент Гумрукчу.



Согласно информации ipn, по словам посла, ни Мустафа Емре Чабук, ни какой-либо другой человек не должен опасаться, и не должно существовать какое-либо сомнение в связи с судебными процессами в Турции.



"Никто не может назвать мне конкретный пример того, что имели место пытки или бесчеловечные отношения к людям, которые предстали перед судом. Никто не может назвать мне хоть один конкретный пример этого, за исключением некоторых организаций, которые пишут свои доклады заграницей, и основываются на фактах, услышанных только издалека"- заявил посол.



По заявлению посла, любой человек, который думает, что невиновен, должен предстать перед судом, и доказать свою невиновность. По его же словам, презумпция невиновности является фундаментальным принципом для суда Турции.



Посол Республики Турции в Грузии Зеки Левент Гумрукчу говорит, что суд Турции является абсолютно независимым. По его заявлению, если обвиняемый не согласен с решением суда, для него всегда будут открыты двери Европейского суда по правам человека.



В то же время, по словам посла, в обвинительном заключении, написанном в Турции, приведен целый ряд четких аргументов того, что этот человек был членом террористической организации.



Менеджера управления качества колледжа Демиреля Мустафу Емре Чабука задержали в Грузии 24 мая. Городской суд Тбилиси определил ему трехмесячное до-экстрадиционное тюремное заключение. Чабук обвиняется в том, что является членом вооруженной террористической организации.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

