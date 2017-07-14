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Кобахидзе: Консультации с оппозиционными политическими партиями обязательно состоятся


14.07.2017   23:07
Мы открыты для консультаций и эти консультации с оппозиционными политическими партиями обязательно состоятся, - так откликнулся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на готовность оппозиции к диалогу.

«Мы сядем вместе с ними, рассмотрим каждый вопрос, который они поднимают, и максимально постараемся согласовать наши позиции», - заявил Кобахидзе.

На вопрос, означает ли это, что планируются изменения, Кобахидзе заявил, что это не исключено.

«Естественно, когда мы говорим о консультациях, это само собой означает, что состоится разговор в связи с конкретными вопросами и, исходя из этого разговора, могут войти изменения, разумеется, в конституционный пакет», - заявил Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».






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