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Кобахидзе: Консультации с оппозиционными политическими партиями обязательно состоятся
14.07.2017 23:07
Мы открыты для консультаций и эти консультации с оппозиционными политическими партиями обязательно состоятся, - так откликнулся председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе на готовность оппозиции к диалогу.
«Мы сядем вместе с ними, рассмотрим каждый вопрос, который они поднимают, и максимально постараемся согласовать наши позиции», - заявил Кобахидзе.
На вопрос, означает ли это, что планируются изменения, Кобахидзе заявил, что это не исключено.
«Естественно, когда мы говорим о консультациях, это само собой означает, что состоится разговор в связи с конкретными вопросами и, исходя из этого разговора, могут войти изменения, разумеется, в конституционный пакет», - заявил Ираклий Кобахидзе телекомпании «Имеди».
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