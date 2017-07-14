Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Граждане Грузии не пострадали в ходе нападения на гостиницу в Хургаде


14.07.2017   23:26
В результате нападения на одну их гостиниц в египетском курортном городе Хургада граждане Грузии не пострадали, сообщают в Министерстве иностранных дел.

Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, посол Грузии в Египте Александр Налбандов уже побеседовал с представителем МВД Египта.

По информации МИДа, в результате нападения на одну из гостиниц Хургады погибли 2 человека, 4 – ранены. Погибшие – граждане Украины.

Как отмечают в ведомстве, по данным к этому времени, граждане Грузии в результате произошедшего не пострадали.

По информации местных СМИ, нападение совершил мужчина, вооруженный ножом. По их данным, нападение на туристов было совершено на пляже. Мотив преступления пока не называется.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии объявлен международный конкурс с целью строительства подземного газохранилища
31,5 миллионов бутылок грузинского вина экспортировано в 44 страны
ЕБРР и Партнерский фонд E5P выделят 7 млн евро на обновление автобусного парка Батуми
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
Роль армянских батальонов вновь в повестке дня Сухуми
МВД Абхазии заплатит миллион рублей за информацию об убийцах российского туриста
Стали известны детали убийства и похищения российских туристов с детьми в Абхазии
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США обеспокоены в связи с бордеризацией Южной Осетии
Задержанного в Грузии за связь с Гюленом будут судить в Турции
Пропускной пункт на границе Грузии и Турции отремонтируют
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна