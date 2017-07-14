Граждане Грузии не пострадали в ходе нападения на гостиницу в Хургаде

14.07.2017 23:26 В результате нападения на одну их гостиниц в египетском курортном городе Хургада граждане Грузии не пострадали, сообщают в Министерстве иностранных дел.



Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, посол Грузии в Египте Александр Налбандов уже побеседовал с представителем МВД Египта.



По информации МИДа, в результате нападения на одну из гостиниц Хургады погибли 2 человека, 4 – ранены. Погибшие – граждане Украины.



Как отмечают в ведомстве, по данным к этому времени, граждане Грузии в результате произошедшего не пострадали.



По информации местных СМИ, нападение совершил мужчина, вооруженный ножом. По их данным, нападение на туристов было совершено на пляже. Мотив преступления пока не называется.















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