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Граждане Грузии не пострадали в ходе нападения на гостиницу в Хургаде
14.07.2017 23:26
В результате нападения на одну их гостиниц в египетском курортном городе Хургада граждане Грузии не пострадали, сообщают в Министерстве иностранных дел.
Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, посол Грузии в Египте Александр Налбандов уже побеседовал с представителем МВД Египта.
По информации МИДа, в результате нападения на одну из гостиниц Хургады погибли 2 человека, 4 – ранены. Погибшие – граждане Украины.
Как отмечают в ведомстве, по данным к этому времени, граждане Грузии в результате произошедшего не пострадали.
По информации местных СМИ, нападение совершил мужчина, вооруженный ножом. По их данным, нападение на туристов было совершено на пляже. Мотив преступления пока не называется.
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