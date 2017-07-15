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Россия ограничила полеты Georgian Airways


15.07.2017   12:55
Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила о сокращении рейсов в Москву и отмене полетов в направлении Казани.

Georgian airways, единственная грузинская авиакомпания, осуществляла рейсы Тбилиси-Москва-Тбилиси семь дней в неделю и в ближайшее время планировала начать полеты в Казань.

"Сначала был отказ от авиационных властей Российской Федерации в полетах в направлении Казани, а сейчас российское авиационное ведомство прислало нам сообщение, что оно упраздняет четыре рейса в неделю для Georgian Airways", — говорится в заявлении на странице компании в соцсети Facebook.

Авиакомпания обвинила в произошедшем конкурентов и попросила министерство экономики и устойчивого развития Грузии отреагировать на это.

"Мы просим министерство экономики и устойчивого развития незамедлительно принять соответствующие меры по приведенным в письме фактам", — сказано в заявлении.

Министерство транспорта России заявляет, что ограничило полеты «Грузинских авиалиний», поскольку Тбилиси не согласовал рейсы «Уральских авиалиний» из подмосковного Жуковского в Грузию.

«Это ограничение является ответной зеркальной мерой», — заявили в Минтрансе.

Также Москва призывает грузинские власти выполнить свои обязательства по отношению к российской стороне и дать «Уральским авиалиниям» разрешения на эти полеты. Как пояснили в Минтрансе, Тбилиси с мая не позволяет российской авиакомпании выполнять четыре рейса из аэропорта Жуковский в столицу Грузии.






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