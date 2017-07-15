Суверенитет Грузии нарушается ее соседом - посол США

15.07.2017 13:17 Посол США в Грузии Ян Келли осмотрел линию оккупацию Цхинвальского региона – накануне американский дипломат посетил село Карапила Каспского района, которое находится около разделительной линии.



Келии увидел на месте ограждения из колючей проволоки и баннеры, которые российские пограничники используют для обозначения т.н. границы. После он сделал комментарий для СМИ, заявив, что США никогда не признают этих искусственных границ.



«Соединенные штаты Америки никогда не согласятся с односторонним обозначением новых границ Грузии. Мы продолжим говорить публично о несправедливости этого и о том, что установка знаков и бордеризация, которые бесчеловечно разделяют людей, являются агрессией», — заявил Келли.



Американский посол отметил, что выбранное для установки баннера место является стратегическим.



«Это место находится недалеко от центральной автомагистрали, которая имеет стратегическое значение для страны. В 21-м веке, соседняя страна грубо нарушает территориальную целостность, и США не намерены молчать и будут продолжать говорить об этом», — сказал Келли журналистам.



Келли в его поездке к линии оккупации сопровождал заместитель руководителя аналитического департамента Службы госбезопасности Грузии Кахабер Кемоклидзе. По его словам, центральные власти страны прикладывают усилия для того, чтобы обратить внимание международных организаций на проблему оккупации Россией грузинских территорий. Кемоклидзе добавил, что установка баннеров нарушает неотъемлемые права местного населения и, в целом, наносит вред безопасности.



Накануне Ян Келли также побывал на акции «Нет оккупации». Американский дипломат прибыл в село Собиси, где собрались сотни журналистов, оппозиционных политиков, правозащитников и рядовых граждан из разных регионов страны.















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