В России запретили мимозу

15.07.2017 15:26 Растение "мимоза хостилис" попало в список подлежащих контролю в России наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, после того, как соответствующее постановление подписал глава правительства Дмитрий Медведев.



Мимоза хостилис (Mimosa Hostilis) — это вид многолетних вечнозеленых деревьев или кустарников рода Мимоза.



"В перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в России, включено растение "мимоза хостилис". Это будет способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств", — говорится в постановлении на сайте правительства.





Изменения были внесены в целью исполнения государственной программы "Противодействие незаконному обороту наркотиков", которую утвердили в 2014 году.



"В некоторых регионах России отмечены появление психоактивных веществ с торговым наименованием U-47700 и факты отравлений со смертельным исходом, вызванных их потреблением", — говорится в пояснении кабинета министров.



Там же отмечено, что в российском сегменте интернета зафиксирована активность по распространению высушенных частей растения "мимоза хостилис", которое содержит психоактивное вещество диметилтриптамин, а также его семян, применяемых для культивации.



"Принятые решения будут способствовать совершенствованию государственного контроля за оборотом новых видов наркотических средств", — заключили в правительстве.



"Интерфакс"











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