Евродепутат Ребекка Хармс проведет пресс-конференцию по делу Мустафы Эмре Чабука

16.07.2017 12:44 Находящаяся с визитом в Тбилиси евродепутат Ребекка Хармс сегодня в школе-лицее «Схиви» проведет пресс-конференцию по делу Мустафы Эмре Чабука.



На мероприятии будут присутствовать члены семьи и коллеги Мустафы Эмре Чабука, представители неправительственного сектора, работающие над темой адвокаты и журналисты.



«Мустафа Эмре Чабук - гражданин Турции, которому грозит экстрадиция на родину из-за обвинений в предполагаемой связи с движением Гюлена. Этот человек много лет работал учителем в школе, на данном этапе ему и его семье в предоставлении убежища отказано правительством Грузии. Я с интересом наблюдаю за событиями в Грузии и это будет одним из вопросов, которые я затрону в ходе визита», - говорится в официальном письме Ребекки Хармс.



Визит члена Европарламента и сопредседателя Евронеста Ребекки Хармс в Грузию начался 12 июля и завершится сегодня. Она участвовала в 14-й международной конференции «Европейский путь Грузии» в Батуми. В рамках визита Ребекка Хармс провела встречи с министрами и членами парламента.















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