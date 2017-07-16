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Минтранс РФ не сомневается, что грузинская сторона уступит их требованиям


16.07.2017   14:35
Министерство транспорта РФ надеется, что вопросы с ограничением полетов грузинской Georgian Airways в Россию будут разрешены в течение ближайшей недели. Об этом министр транспорта РФ Максим Соколов заявил ТАСС.

«Решаться ситуация с Georgian Airways будет позитивно. Я надеюсь, что в течение ближайшей недели все вопросы с нашими грузинскими коллегами будут решены, и они будут исполнять те обязательства, которые сегодня предусмотрены соглашением о воздушном сообщении, а мы, соответственно, со своей стороны также примем необходимые меры», - сказал он.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways, с 2014 года осуществляющая регулярные рейсы по маршруту Тбилиси - Москва - Тбилиси, сообщила в субботу о вынужденном сокращении количества полетов в столицу России. В обнародованном в Тбилиси заявлении авиакомпании сказано, что «российские авиационные власти неожиданно известили Georgian Airways об упразднении четырех рейсов в направлении Тбилиси - Москва».

В Минтрансе России пояснили, что эта мера является зеркальной, поскольку с мая грузинские авиавласти не разрешают российской авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнять четыре рейса из аэропорта в подмосковном Жуковском в Тбилиси с летнего расписания.






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