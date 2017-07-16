Председатель правительства Аджарии навестил пострадавших в результате аварии в Турции

16.07.2017 17:37 Председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе вместе с супругой Софио Бакуридзе навестил пострадавших в результате автодорожного происшествия в Турции членов детской студии «Эрисиони» «Лампреби».



Как сообщают в пресс-службе правительства Аджарии, вместе с главой правительства навестить граждан Грузии в Трабзоне отправились министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе и генеральный консул Турецкой Республики Ясин Темискан вместе с супругой. Представители правительства на месте ознакомились с состоянием пострадавших, встретились с местными врачами и близкими пострадавших.



Пострадавших также навестил мэр Трабзон Волкан Джаналиоглу. По информации пресс-службы, пострадавшие чувствуют себя хорошо. Двое из них доставлены в больницу и, по словам врачей, их состояние стабильное. Планируется доставить детей в Грузию.



Автодорожное происшествие произошло сегодня в 120 километрах от Трабзона, около города Гиресун. В результате аварии пострадало 38 человек. Хореографический ансамбль направлялся на гастроли в Болгарию.















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