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Публичные обсуждения генплана землепользования Тбилиси начнутся на следующей неделе
16.07.2017 18:02
На следующей неделе начнутся публичные обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси, - заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.
По его словам, запланировано 4 публичных обсуждения. В частности - в Союзе архитекторов Грузии, Техническом университете, Тбилисском государственном университете и Национальной академии наук Грузии.
По информации Давида Нармания, также была создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители министерств и ведомств. По его словам, в формате этой комиссии работающая над генпланом Тбилиси группа будет согласовывать все предлагаемые вопросы. С этой целью межведомственная комиссия проведет несколько встреч.
По словам Нармания, затем публичные обсуждения пройдут в муниципальном собрании, после чего документ будет утвержден.
Над генеральным планом землепользования Тбилиси работают архитекторы «Сити институт Грузия». Генеральный план разрабатывался 18 месяцев и включается в себя вопросы развития города до 2030 года.
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