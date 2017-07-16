Публичные обсуждения генплана землепользования Тбилиси начнутся на следующей неделе

16.07.2017 18:02 На следующей неделе начнутся публичные обсуждения генерального плана землепользования Тбилиси, - заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.



По его словам, запланировано 4 публичных обсуждения. В частности - в Союзе архитекторов Грузии, Техническом университете, Тбилисском государственном университете и Национальной академии наук Грузии.



По информации Давида Нармания, также была создана межведомственная комиссия, в состав которой входят представители министерств и ведомств. По его словам, в формате этой комиссии работающая над генпланом Тбилиси группа будет согласовывать все предлагаемые вопросы. С этой целью межведомственная комиссия проведет несколько встреч.



По словам Нармания, затем публичные обсуждения пройдут в муниципальном собрании, после чего документ будет утвержден.



Над генеральным планом землепользования Тбилиси работают архитекторы «Сити институт Грузия». Генеральный план разрабатывался 18 месяцев и включается в себя вопросы развития города до 2030 года.















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