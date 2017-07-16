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143 автобуса марки MAN будут работать на разных линиях в Тбилиси с 20 июля


16.07.2017   19:36
Все 143 автобуса марки MAN будут работать на разных линиях с 20 июля, заявил мэр Тбилиси Давид Нармания.

По его словам, завтра в Диди Дигоми пройдет презентация новой автобазы, а также общественности станут известны те маршруты, по которым будут передвигаться новые автобусы.

«Строительство новой автобазы завершено. Это очень важный проект. Из городского бюджета на строительство новой автобазы было выделено более 19 миллионов лари. База имеет свою газозаправочную станцию и соответствующую систему. Новые автобусы будут обслуживаться на новой автобазе. Все процедуры уже завершены и сразу после открытия новой автобазы, с 20 июля все автобусы начнут работать на определенных маршрутах. Тбилиси будут обслуживать новые и комфортабельные автобусы», - заявил Давид Нармания.






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