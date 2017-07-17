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Реформы в стране должны проводить украинцы - Гройсман
17.07.2017 12:09
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов к госуправлению, назвав последнюю тенденцию привлечения иностранных специалистов «злоупотреблением». Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает telegraf.com.ua.
«Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом, самостоятельно, и это очень важно», - заявил Гройсман.
Премьер подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт и очень важно, что за три года Украина начала накапливать свой собственный.
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