Реформы в стране должны проводить украинцы - Гройсман

17.07.2017 12:09 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости привлечения украинских специалистов к госуправлению, назвав последнюю тенденцию привлечения иностранных специалистов «злоупотреблением». Об этом Гройсман заявил в эфире телеканала «112 Украина», передает telegraf.com.ua.



«Я думаю, мы когда-то в определенный период времени начали этим злоупотреблять. Я считаю, что Украину должны строить украинцы. Не без того, что мы можем приглашать тех или иных специалистов, которые являются известными. Но по большому счету мы должны построить свой собственный дом, самостоятельно, и это очень важно», - заявил Гройсман.



Премьер подчеркнул, что в каждой стране есть свой уникальный опыт и очень важно, что за три года Украина начала накапливать свой собственный.















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