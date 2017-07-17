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Саакашвили: Не собираюсь идти в президенты Украины
17.07.2017 12:23
Михеил Саакашвили заявил, что не собирается становиться президентом Украины. Об этом третий президент Грузии, который с 2015 года получил гражданство Украины и занимается политической деятельностью в этой стране, пишет на собственной странице в фейсбуке, комментируя статью в украинском издании «Экономист». В статье был проведен интерактивный опрос читателей – им предлагалось ответить на вопрос – «Отдали бы вы свой голос за президента Украины Михеила Саакашвили?». В опросе приняли участие более 3 тысяч человек, более 50% из них ответили на этот вопрос утвердительно.
Редакция украинского издания отмечает, что такие результаты стали для них сюрпризом и обсуждает «феномен Саакашвили».
«На фоне новой политической смены – Семенченко, Парасюка, Соболева и иже с ними – Михеил Саакашвили действительно выглядит политическим гигантом», — отмечается в статье.
Автор статьи приходит к следующему выводу: «Единственное желание граждан Украины на данный момент — чтобы существующая власть сгинула. Ради этого жгучего желания люди готовы на все – например, избрать на абсолютном политическом пустыре Саакашвили».
«Ну не любит меня эта редакция, но спасибо хоть результаты не подтасовывают. (Кстати, в президенты я идти не собираюсь, так что вопрос чисто теоретический)», — написал Саакашвили, комментируя статью, которую разместил в своем фейсбуке.
Третий президент Грузии через два года после завершения второго срока на посту главы грузинского государства стал гражданином Украины. В 2015 году он был назначен на пост губернатора Одесской области. 7 ноября 2016 года Саакашвили подал в отставку с этой должности, обвинив руководство Украины в нежелании проводить реформы и покровительстве коррупции.
Покинув пост, Саакашвили заявил о намерении приложить максимум усилий для того, чтобы полностью изменить политическую систему страны. С этой целью он создал новую платформу «Рух новых сил» («Движение новых сил»).
В марте 2017 года партия была официально зарегистрирована и намерена принять участие в очередных выборах в Верховную раду Украины в 2019 году.
Согласно данным опроса, проведенного неправительственной организацией Международный Республиканский Институт США IRI в мае 2017 года (через два месяца после создания партии «Рух новых сил») партия Саакашвили имела 2% поддержки населения. Между тем выборный барьер для прохождения в Раду составляет 5%.
По данным того же исследования, самая большая поддержка — 12%, у партии «Батькивщина», которую возглавляет бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. Поддержка партии действующего президента Петра Порошенко составляет 8%.
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