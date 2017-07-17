Евродепутат навестила в Тбилиси супругу Афгана Мухтарлы

17.07.2017 12:34 Глава Парламентской ассамблеи Евронест, депутат Европарламента Ребекка Хармс (Rebecca Harms) высказалась за проведение в Грузии независимого расследования по делу оппозиционного азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы.



Сегодня на пресс-конференции евродепутат также призвала власти Грузии присвоить Афгану Мухтарлы статус потерпевшего.



Хармс сообщила, что в ходе своего визита в Тбилиси провела встречу с супругой Афгана Мухтарлы — Лейлой Мустафаевой и его адвокатом Арчилом Чопикашвили.



«Считаю, что власти Грузии должны провести независимое следствие. Мы обсудили этот вопрос в Европарламенте и сообщим об этом правозащитникам. Думаю, что Афган Мухтарлы и его супруга обязательно должны получить статус потерпевшей стороны. Мы не должны опускать руки, нужно продолжать бороться за освобождение Афгана Мухтарлы», — сказала Хармс.



По ее словам, состояние содержащегося в азербайджанской тюрьме Афгана Мухтарлы намного тяжелее, чем задержанного в Тбилиси по обвиению Анкары турецкого педагога Мустафы Эмре Чабука.



Ребекка Хармс пообещала, что в связи с делом Афгана Мухтарлы намерена обратиться и к правительству Азербайджана.



Как уже сообщалось, евродепутат сегодня призвала власти Грузии не передавать турецкого педагога Турции, где его обвинили в связях с организацией Гюлена и пособничеству терроризму.



Власти Грузии недавно отказали Чабуку и членам его семьи в предоставлении статуса беженцев. При этом было заявлено, что от посольства Турции получены дипломатические гарантии, что в случае экстрадиции Чабуку не будет угрожать опасность.



Что касается дела оппозиционного журналиста, то Европейский суд по правам человека присвоил статус приоритета делу «Мухтарлы против Азербайджана и Грузии».



ЕСПЧ также призвал власти Азербайджана заботиться о здоровье Мухтарлы.



Адвокаты Мухтарлы обратились в ЕСПЧ 2 июня. Причиной стало, в первую очередь, требование его освобождения из предварительного заключения в связи с ухудшением состояния здоровья. Кардиолог, навестивший Мухтарлы в бакинской тюрьме в июне, подтвердил, что у журналиста больное сердце.



Мухтарлы исчез из Тбилиси 29 мая. Позже выяснилось, что он арестован, находится в Баку и обвиняется в незаконном пересечении границы, контрабанде и оказании сопротивления полиции. Семья журналиста утверждает, что его похитили, подкинули деньги и тайно доставили в Азербайджан. Родные Мухтарлы также уверены, что к его похищению причастны представители органов правопорядка Грузии.



МВД Грузии возбудило дело в связи с исчезновением Мухтарлы, однако расследование пока не дало результатов.















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