Читадзе: Узкопартийные интересы не должны стоять выше национальных интересов

17.07.2017 16:06 Узкопартийные интересы не должны стоять выше национальных интересов - так отнесся эксперт Ника Читадзе в разговоре с "Прайм Тайм" к мнению, что в ходе визита президента Петро Порошенко, возможно, будет рассматриваться вопрос экстрадиции Михеила Саакашвили.



По заявлению эксперта, если на встрече будет стоять вопрос экстрадиции Саакашвили, это навредит общим интересам обеих стран, и, по его мнению, главные вопросы, рассматриваемые на встрече, должны касаться экономических и внешних направлений.



"Первым делом это развитие бизнес отношений между украинскими и грузинскими компаниями. У нас свободный торговый режим с Украиной. Торговлю между двумя странами ведут частные компании, поэтому, думаю, что должен состояться, к примеру, бизнес форум, где встретятся бизнесмены, и будут намечены пути бизнес отношений. Второе - сотрудничество в сфере энергетики. Например, транспортировка нефтепродуктов из терминала Кулеви в направлении Украины, реэкспорт больше нефти посредством того же трубопровода Баку-Супса в Украину.



Следующее направление - это развитие ГУАМ. Полагаю, развитие сотрудничества между Грузией-Молдовой-Украиной-Азербайджаном подразумевает экономические вопросы. А также должны стоять геополитические вопросы, как следует избавиться от России. Разумеется, необходимо разработать единую позицию в отношении России, чтобы ослабить российское геополитическое влияние. А также единые позиции в международных организациях, скажем, следует сделать совместные декларации в рассмотрениях в рамках Генассамблеи ООН, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО.



Касательно интеграции в европейские и евроатлантические структуры, здесь важными должны быть единый подход и обмен опытом. Это основные вопросы. Вопрос Саакашвили ни в коем случае не должен рассматриваться, это проигрышно для обеих сторон. Этот вопрос вызовет негативную реакцию наших западных партнеров, как по отношению Украины, так и Грузии. Узкопартийные интересы, как с точки зрения Украины, так и Грузии, не должны стоять выше национальных интересов"- заявил Ника Читадзе.

















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