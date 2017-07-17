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Ян Келли поздравит восемь грузинских студентов с победой в магистрантской программе Фулбрайта


17.07.2017   17:07
Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии, и генеральный директор инвестиционной группы "Биджео" Ираклий Гилаури на приеме в "Банке Грузии" поздравят восемь грузинских студентов с победой в магистрантской программе Фулбрайта.

Осенью студенты отправятся учиться в ведущие американские университеты США. На приеме также будут присутствовать участники программы Фулбрайта, которые поделятся своим американским опытом с победителями.

По информации посольства, магистрская программа Фулбрайта является одной из самых престижных программ правительства Америки в мире. С 2014 года по сегодняшний день 19 грузинских студентов получили образование по этой программе в Америке. Программу Фулбрайта финансирует бюро образования и культуры Государственного департамента США. Партнером программы в Грузии является инвестиционная группа BGEO.

В июле 2016 года в ходе визита в Грузию бывший Госсекретарь США Джон Керри подписал с правительством Грузии исторический меморандум, согласно которому с 2018 года количество участников программы улбрайта удвоится.






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