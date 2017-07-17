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Представители Конгресса США возобновили рассмотрение вопроса о вступлении Грузии в НАТО
17.07.2017 17:29
Представители американского конгресса возобновили рассмотрение вопроса о вступлении Грузии в НАТО, а также об участии Косово в программе «Партнерство ради мира».
В американском Конгрессе рассматривается вопрос о внесении поправок в военный бюджет США в 2018 году. Такие меры необходимо принять для вступления в альянс НАТО Грузии и привлечении к партнерской программе Косово.
Руководство НАТО также рассматривает вопрос о вступлении Македонии в союз в 2017 году. Такие меры предпринимаются для противодействия расширения российской агрессии в сторону Европы.
Поправки в бюджет США подготовил конгрессмен Майк Тернер. Конгрессменов призывают активизировать работу по расширению НАТО, подключению к сотрудничеству новых стран. Такие действия необходимы для остановки продвижения российской агрессии в сторону Европы и нестабильной ситуации на Ближнем Востоке и Севере Африки.
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