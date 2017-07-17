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Конгрессу США советуют поддержать Грузию на пути в НАТО
17.07.2017 17:59
Конгресс США должен активнее работать по линии Североатлантического альянса для противодействия «российской агрессии» в Восточной Европе, а также из-за нестабильной обстановки и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соответствующие поправки к проекту военного бюджета США на 2018 год были подготовлены конгрессменом от Республиканской партии Майком Тернером, пишет RT.
«НАТО нуждается в действенном механизме сдерживания, который позволит при необходимости защитить своих членов от агрессии», — говорится в документе.
При этом Тернер отмечает, что Конгресс США должен помочь Грузии и другим странам, желающим вступить в военный блок.
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