Конгрессу США советуют поддержать Грузию на пути в НАТО

17.07.2017 17:59 Конгресс США должен активнее работать по линии Североатлантического альянса для противодействия «российской агрессии» в Восточной Европе, а также из-за нестабильной обстановки и конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Соответствующие поправки к проекту военного бюджета США на 2018 год были подготовлены конгрессменом от Республиканской партии Майком Тернером, пишет RT.



«НАТО нуждается в действенном механизме сдерживания, который позволит при необходимости защитить своих членов от агрессии», — говорится в документе.



При этом Тернер отмечает, что Конгресс США должен помочь Грузии и другим странам, желающим вступить в военный блок.















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