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Дэн Маллен: США поддерживают экономические реформы Грузии
17.07.2017 18:10
Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили провел встречу с заместителем торгового представителя США Дэном Малленом. Во время беседы обсуждались вопросы американо-грузинских отношений в сфере торговли и инвестиций, а также ход экономических реформ осуществляемых правительством Грузии.
Премьер отметил, что власти страны придают большое значение существующему в формате на высшем уровне диалогу по вопросам торговых и инвестиционных процессов, который наилучшим образом способствует осуществлению целей и договоренностям по соглашению о стратегическом партнерстве.
Особое внимание было уделено шагам Грузии в направлении либерализации торговой политики, а также существующей в стране благоприятной инвестиционной среде.
Квирикашвили также говорил о потенциале Грузии в скором времени стать региональным торговым, транспортным и логистическим хабом и подчеркнул важность соглашений о свободной торговле с Европейским Союзом и странами СНГ, а также Турцией и Китаем.
Глава правительства также сделал акцент на плане реформ состоящем из четырех пунктов, и предоставил детальную информацию по всем направлениям и сферам, включающим действия по развитию экономики страны.
Со своей стороны Дэн Маллен заявил о полной поддержке со стороны США проводимым в Грузии экономическим реформам.
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