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Россия предлагает Армении сделать русский язык официальным


17.07.2017   18:11
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил правительству Армении законодательно закрепить официальный статус русского языка. После этого национальные водительские права будут признаны на территории России, сообщает ТАСС.

Напомним, с 1 июня 2017 года в РФ вступил в силу закон, запрещающий работать на территории государства водителям с иностранными правами. Исключение делается для уроженцев стран, где русский язык закреплен как официальный, к примеру, Кыргызстана и Казахстана (соответствующий закон приняли 14 июля).

«Я могу сказать лишь одно, закрепите его [русский язык] как официальный, и тогда норма закона будет охватывать автоматически и республику Армения», – заявил Володин председателю Национального парламента Аре Баблояну, поднявшему этот вопрос.

Напомним, к числу государств, законодательство которых официально закрепляет статус русского языка, относятся республика Беларусь, т.н. Южная Осетия, Абхазия, Приднестровская Молдавская республика, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Молдова.






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