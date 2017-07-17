Ян Келли: Грузия является приоритетом для Соединенных Штатов Америки

17.07.2017 18:20 Несмотря на то, что администрация Трампа недавно укомплектована, с их стороны чувствуется сигнал, что они заинтересованы в том, как развивать торговлю с Грузией - заявил посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Ян Келли, отвечая на вопрос журналистов о том, какие есть новшества с точки зрения свободной торговли с США.



По словам посла, Соединенные Штаты осуществили большие инвестиции для того, чтобы Грузия развивалась, стала успешной, суверенной страной твердой демократии.



"В данном контексте многое осуществляется. Администрация Трампа выражает, что изучает, какими путями можно помочь реформированию экономики Грузии. Несмотря на то, что администрация недавно укомплектована, с их стороны чувствуется сигнал, что они заинтересованы в том, как развивать торговлю между странами на двухстороннем уровне"- заявил Ян Келли.



Касательно того, как можно ускорить этот процесс, по словам посла, все это зависит от Вашингтона, и сигнал в данном направлении должен идти от них.



"На данном этапе идут технические работы. Как известно, торговый представитель США встречался с премьер-министром Грузии, а также когда в Грузию приедет с визитом вице-президент США, этот вопрос обязательно будет стоять на встречах. Я бы на самом деле хотел иметь возможность сказать, как следует ускорить этот процесс, но это зависит от разных приоритетов, но могу сказать, что Грузия является приоритетом для Соединенных Штатов Америки"- отметил Ян Келли.

















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