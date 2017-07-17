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Ян Келли: Я шокирован тем, как близка линия оккупации от автомагистрали
17.07.2017 18:57
У меня была возможность увидеть процесс т.н. бордеризации, я действительно шокирован тем, как близко это место находится от автомагистрали - заявил посол Соединенных Штатов Америки Ян Келли в беседе с журналистами.
По словам посла, ужасающе, что все это негативно влияет на жизни людей.
"Как известно, я побывал точно в том месте, у меня была возможность увидеть процесс т.н. бордеризации. Я действительно был шокирован тем, как близко это место находится от автомагистрали. Ужасающе, что происходит такое, и негативное влияние на человеческом уровне является очень высоким, пусть даже то, что фермеры не могут войти на свои земельные участки, и люди не могут свободно передвигаться"- заявил Ян Келли.
По словам посла, "разумеется, требуется поддержка со стороны международного сообщества".
"Поддержка подразумевает, помочь Грузии стать полностью твердой и демократической страной, содействовать достижению прогресса на женевских переговорах, а "бордеризация" никак не способствует прогрессу этого формата. Поддержка подразумевает также помощь Грузии в сдерживании нарушения территориальной целостности и суверенитета. Все это должно произойти с помощью Грузии, чтобы она развивалась, стала страной свободной рыночной экономики. Кроме того, мы помогаем Грузии укрепить обороноспособность"- заявил посол США в Грузии.
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