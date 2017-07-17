Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ян Келли: Я шокирован тем, как близка линия оккупации от автомагистрали


17.07.2017   18:57
У меня была возможность увидеть процесс т.н. бордеризации, я действительно шокирован тем, как близко это место находится от автомагистрали - заявил посол Соединенных Штатов Америки Ян Келли в беседе с журналистами.

По словам посла, ужасающе, что все это негативно влияет на жизни людей.

"Как известно, я побывал точно в том месте, у меня была возможность увидеть процесс т.н. бордеризации. Я действительно был шокирован тем, как близко это место находится от автомагистрали. Ужасающе, что происходит такое, и негативное влияние на человеческом уровне является очень высоким, пусть даже то, что фермеры не могут войти на свои земельные участки, и люди не могут свободно передвигаться"- заявил Ян Келли.

По словам посла, "разумеется, требуется поддержка со стороны международного сообщества".

"Поддержка подразумевает, помочь Грузии стать полностью твердой и демократической страной, содействовать достижению прогресса на женевских переговорах, а "бордеризация" никак не способствует прогрессу этого формата. Поддержка подразумевает также помощь Грузии в сдерживании нарушения территориальной целостности и суверенитета. Все это должно произойти с помощью Грузии, чтобы она развивалась, стала страной свободной рыночной экономики. Кроме того, мы помогаем Грузии укрепить обороноспособность"- заявил посол США в Грузии.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Российские виноделы жалуются на рост импорта грузинских вин
Украина заинтересована в строительстве газохранилища в Грузии
Чкония пригласил мэра Еревана ознакомиться с объектами McDonald's в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии собирается посетить Туркменистан
В Грузии начато расследование в связи с предполагаемой угрозой, распространенной по социальным сетям
ЕНД обвиняет правящую партию в избиении активистов в Ахалцихе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна