Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия исключает строительство Аваро-Кахетинской дороги


17.07.2017   19:32
Председатель департамента автомобильных дорог Георгий Сетуридзе исключает строительство т.н. «Аваро-Кахетинской дороги», которая, по версии Москвы, должны соединить Россию и Грузию на дагестанском участке границы.

Агентство по дорожному строительству Дагестана опубликовало видео, отображающее строительство дороги на Вантляшевском перевале. Дорога пересекает несколько районов Дагестана и существует мнение, что строительство является частью проекта Аваро-Кахетинской дороги. Однако, по словам Сетуридзе, по поводу строительства Аваро-Кахетинской дороги не было не только решения, но и диалога с российской стороной.

«С нашей стороны, в направлении Мамисони, исходя из того, что там у нас имеются стратегические туристические объекты, ведется реабилитация дороги, которая выходит прямо к границе России; так же Фонд муниципального развития проводит дорогу от Рошки до Архоти, которая ведет прямо к границе России; кроме того, мы проектируем новую дорогу в направлении Омало. По той же логике, российская пресса может обсуждать, что мы строим какие-то дороги в направлении России. Речи о каком-либо транснациональном проекте никогда не было и не планируется.

Единственный маршрут, легально связывающий нас в настоящее время с Россией – это пропускной пункт Ларс, и в этом направлении правительством планируется потратить сотни миллионов лари в течение 3-4 лет. Это есть и будет основной артерией, связывающей с Россией.

На данном этапе мы строим Девдоракский тоннель, что обходится примерно в 50 миллионов долларов США. Проектируем тоннель под Крестовым перевалом, который обойдется примерно в 250 миллионов долларов США, также ведется проектирование для того, чтобы была улучшена дорожная инфраструктура от Жинвали до Квешети и от Коби до Ларса.

Что касается связывающей Аваро-Кахетинской дороги, повторю еще раз, об этой дороге нам не известно даже на уровне слухов», - заявил Сетуридзе.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Российские виноделы жалуются на рост импорта грузинских вин
Украина заинтересована в строительстве газохранилища в Грузии
Чкония пригласил мэра Еревана ознакомиться с объектами McDonald's в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии собирается посетить Туркменистан
В Грузии начато расследование в связи с предполагаемой угрозой, распространенной по социальным сетям
ЕНД обвиняет правящую партию в избиении активистов в Ахалцихе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна