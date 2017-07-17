Грузия исключает строительство Аваро-Кахетинской дороги

17.07.2017 19:32 Председатель департамента автомобильных дорог Георгий Сетуридзе исключает строительство т.н. «Аваро-Кахетинской дороги», которая, по версии Москвы, должны соединить Россию и Грузию на дагестанском участке границы.



Агентство по дорожному строительству Дагестана опубликовало видео, отображающее строительство дороги на Вантляшевском перевале. Дорога пересекает несколько районов Дагестана и существует мнение, что строительство является частью проекта Аваро-Кахетинской дороги. Однако, по словам Сетуридзе, по поводу строительства Аваро-Кахетинской дороги не было не только решения, но и диалога с российской стороной.



«С нашей стороны, в направлении Мамисони, исходя из того, что там у нас имеются стратегические туристические объекты, ведется реабилитация дороги, которая выходит прямо к границе России; так же Фонд муниципального развития проводит дорогу от Рошки до Архоти, которая ведет прямо к границе России; кроме того, мы проектируем новую дорогу в направлении Омало. По той же логике, российская пресса может обсуждать, что мы строим какие-то дороги в направлении России. Речи о каком-либо транснациональном проекте никогда не было и не планируется.



Единственный маршрут, легально связывающий нас в настоящее время с Россией – это пропускной пункт Ларс, и в этом направлении правительством планируется потратить сотни миллионов лари в течение 3-4 лет. Это есть и будет основной артерией, связывающей с Россией.



На данном этапе мы строим Девдоракский тоннель, что обходится примерно в 50 миллионов долларов США. Проектируем тоннель под Крестовым перевалом, который обойдется примерно в 250 миллионов долларов США, также ведется проектирование для того, чтобы была улучшена дорожная инфраструктура от Жинвали до Квешети и от Коби до Ларса.



Что касается связывающей Аваро-Кахетинской дороги, повторю еще раз, об этой дороге нам не известно даже на уровне слухов», - заявил Сетуридзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

