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Грузия уступила давлению Минтранса РФ


17.07.2017   19:45
Минтранс снял ограничения на полеты из Тбилиси в Москву для грузинской авиакомпании Georgian Airways, сообщил РИА Новости представитель ведомства.

Он также рассказал, что Грузия согласовала полеты "Уральским авиалиниям" из "Жуковского" в Тбилиси.

Ранее Минтранс упразднил четыре еженедельных рейса "Грузинских авиалиний" в Москву. В Минтрансе пояснили, что приняли такое решение в качестве зеркальной меры в ответ на то, что Тбилиси не согласовал полеты "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что Грузия должна выполнить свои обязательства и разрешить российской компании полеты.

Как заявлял заместитель гендиректора "Грузинских авиалиний" Роберт Оганесян, отмена рейсов грозит компании миллионным ущербом.

Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией приостановилось в 2008 году, после конфликта в т.н. Южной Осетии, и полностью возобновилось только в сентябре 2014 года.






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