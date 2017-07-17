Грузия уступила давлению Минтранса РФ

17.07.2017 19:45 Минтранс снял ограничения на полеты из Тбилиси в Москву для грузинской авиакомпании Georgian Airways, сообщил РИА Новости представитель ведомства.



Он также рассказал, что Грузия согласовала полеты "Уральским авиалиниям" из "Жуковского" в Тбилиси.



Ранее Минтранс упразднил четыре еженедельных рейса "Грузинских авиалиний" в Москву. В Минтрансе пояснили, что приняли такое решение в качестве зеркальной меры в ответ на то, что Тбилиси не согласовал полеты "Уральских авиалиний" из подмосковного аэропорта. В ведомстве подчеркнули, что Грузия должна выполнить свои обязательства и разрешить российской компании полеты.



Как заявлял заместитель гендиректора "Грузинских авиалиний" Роберт Оганесян, отмена рейсов грозит компании миллионным ущербом.



Регулярное авиасообщение между Россией и Грузией приостановилось в 2008 году, после конфликта в т.н. Южной Осетии, и полностью возобновилось только в сентябре 2014 года.















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