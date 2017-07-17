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Армения не намерен предоставлять русскому языку статус государственного


17.07.2017   19:48
Глава постоянной комиссии парламента Армении по внешним связям Армен Ашотян заявил, что в повестке Еревана нет вопроса о предоставлении русскому языку официального статуса в стране, передает «Интерфакс».

«В нашей повестке нет и не предполагается вопрос о придании русскому языку статуса официального, закрепления в конституции», — сказал он.

По его словам, встреча со спикером Госдумы Вячеславом Володиным прошла очень открыто, «в формате партнерских обсуждений».

«Мы рассматриваем русский язык в качестве языков всемирного значения, ключа к наследию русской цивилизации», — отметил он.

Ашотян подчеркнул, что они представили информацию об улучшении уровня преподавания русского языка, об интенсивном уровне гуманитарного сотрудничества.







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