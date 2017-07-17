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В Самцхе-Джавахети избили кандидата от ЕНД - партия обвиняет власти
17.07.2017 22:29
Сотрудники мэрии и губернии перекрыли дорогу и избили кандидата на пост главы районной администрации от ЕНД в селе Уравели (Самцхе-Джавахети) Беглара Капанадзе, который ехал на машине вместе с сыном и 80-летним отцом. Об этом написал в сети Фейсбук кандидат на пост председателя тбилисского городского собрания от ЕНД Ника Мелия.
Он также опубликовал фотографии избитого отца Капанадзе и возможных нападавших, которых, по утверждению политика, смог заснять 23-летний сын Капанадзе. Мелия уверен, что этот факт связан в предстоящими выборами в органы местного самоуправления.
"Грузинская мечта" распространила заявление, в котором призвала представителей органов правопорядка своевременно расследовать инцидент в селе Уравели.
"Партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" встревожена случившимся и категорически осуждает любой факт насилия, кто бы ни был стороной противостояния", — отмечено в заявлении партии.
При этом, "Грузинская мечта" призывает политические партии не использовать подобные факты в политических целях.
Выборы в местные органы власти пройдут в Грузии в октябре 2017 года. Население будет выбирать мэров, глав районных администраций и депутатов сакребуло (городские и районные советы).
МВД Грузии возбудило уголовное дело в связи с дракой в районе Ахалцихе (регион Самцхе-Джавахети), сообщает ИА "Новости-Грузия" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Уголовное дело возбуждено по статье 126 УК Грузии (насилие).
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