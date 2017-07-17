Президент Украины прибыл в Грузию с официальным визитом

17.07.2017 22:40 Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Грузию.



Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.



Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.



Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в г. Тбилиси.



В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с главой правительства Аджарии Зурабом Патардзе.



Запланировано совместное участие президентов Украины и Грузии в работе инвестиционного круглого стола в г. Батуми.















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