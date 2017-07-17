Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Президент Украины прибыл в Грузию с официальным визитом


17.07.2017   22:40
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Грузию.

Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.

Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.

Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в г. Тбилиси.

В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с главой правительства Аджарии Зурабом Патардзе.

Запланировано совместное участие президентов Украины и Грузии в работе инвестиционного круглого стола в г. Батуми.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Российские виноделы жалуются на рост импорта грузинских вин
Украина заинтересована в строительстве газохранилища в Грузии
Чкония пригласил мэра Еревана ознакомиться с объектами McDonald's в Грузии
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии назвали имена подозреваемых в убийстве российского туриста
В Абхазии туристы из Набережных Челнов стали жертвами грабителей
Жители Абхазии начали свой летний промысел - грабить российских туристов
Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву
Более 20 подозреваемых задержаны в Абхазии по делу об убийстве русского туриста
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Грузии собирается посетить Туркменистан
В Грузии начато расследование в связи с предполагаемой угрозой, распространенной по социальным сетям
ЕНД обвиняет правящую партию в избиении активистов в Ахалцихе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна