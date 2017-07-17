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Президент Украины прибыл в Грузию с официальным визитом
17.07.2017 22:40
Президент Украины Петр Порошенко прибыл с официальным визитом в Грузию.
Программой визита предусмотрены встречи украинского лидера с президентом Грузии Георгий Маргвелашвили, премьер-министром Грузии Георгий Квирикашвили, председателем парламента Грузии Иракли Кобахидзе.
Планируется подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление стратегического сотрудничества между Украиной и Грузией.
Главы двух государств откроют работу бизнес-форума в г. Тбилиси.
В рамках визита президент Украины также посетит Автономную Республику Аджария, где встретится с главой правительства Аджарии Зурабом Патардзе.
Запланировано совместное участие президентов Украины и Грузии в работе инвестиционного круглого стола в г. Батуми.
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