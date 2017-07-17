Саакашвили поиздевался над правительством Иванишвили

17.07.2017 23:29 Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили не упустил возможность поиздеваться на действующим правительством Грузии, неформальный лидер которого возбудил уголовное дело против экс-президента в том числе и за банные траты бывшего президента Украины Виктора Ющенко.



"Меня радует, что президент Порошенко наконец-то поехал с официальным визитом в Грузию. Отношения нужно развивать какими бы ни были нынешние лидеры. Не знаю, знает ли Петр Алексеевич, но нынешние власти в Грузии возбудили против меня дело по поводу расходов по приему иностранных гостей, и там, в числе прочих обвинений, фигурирует «банное обслуживание Виктора Ющенко на 28 евро». Так что надеюсь, президент Порошенко прихватил с собой из Киева полотенце и мыло, во избежание любых осложнений",- пишет Саакашвили.



Напомним, что президент Украины Петр Порошенко сегодня прибыл в Грузию с официальным визитом.















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