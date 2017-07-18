Грузия пропитана духом не создания, а решения проблем, сотрудничества в регионе - президент

18.07.2017 10:33 Противостояние с Россией началось не в 2008 году, а в 90-х годах, когда Грузия сделала первые шаги в направлении независимости и свободного выбора, - об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая с речью на «Амбассадориале 2017».



По словам президента, поддержка международного сообщества в контексте непризнания оккупированных регионов основана на тех важнейших ценностях, что Грузия является демократической страной, где защищены права человека, СМИ и другие демократические ценности.



«Одной из главных составляющих нашей безопасности является эта наша дипломатическая деятельность, а она, в свою очередь, основана на признании того прогресса, которого добилось грузинское государство и общество на пути европейского развития. Параллельно с углублением этого имиджа очень важно, чтобы наши партнеры увидели тот контекст, в котором развивается наша страна. В этом плане Грузия является страной, которая пропитана духом не создания, а решения проблем, сотрудничества в регионе, которая вкладывает серьезные инвестиции в свою функцию как государства, при помощи которого решается множество экономических, энергетических проблем. Функция Грузии заключается не в контексте противостояния с каким-либо соседом, а наоборот - в добрососедских отношениях со всеми странами в регионе и создании пространства для сотрудничества в нашем регионе и в более глобальном контексте», - заявил президент.















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