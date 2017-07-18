Грузия может гордиться тем, что имеет очень высокопрофессиональный дипломатический корпус - премьер

18.07.2017 10:38 Грузия может гордиться тем, что имеет очень высокопрофессиональный и патриотично настроенный дипломатический корпус, - об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили, выступая с речью на «Амбассадориале 2017».



Премьер поблагодарил дипкорпус за проделанную работу.



«Сегодняшняя турбулентная и часто непрогнозируемая международная среда является источником огромных вызовов и рисков, особенно для такой маленькой страны как Грузия. В такой среде для успешного развития нашей страны очень важно избегать угроз и использовать каждую возможность. Для любого государства важно успешно справляться с международными вызовами, в этом деле дипломатия играет особую роль. Грузия может гордиться тем, что имеет очень высокопрофессиональный и патриотично настроенный дипломатический корпус», - заявил премьер.















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