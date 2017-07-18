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Весь спектр оппозиционных партий просит президента наложить вето на два законопроекта


18.07.2017   12:05
Весь политический спектр, кроме «Грузинской мечты» просит президента наложить вето на изменения как в закон о самоуправлении, так и в Избирательный кодекс, - об этом заявила член партии «Свободные демократы» Нино Гогуадзе.

По ее словам, оба этих закона служат не демократическому и правовому развитию страны, а цели «Грузинской мечты» осуществить полную узурпацию избирательной администрации.

«Сегодня мы, весь политический спектр, обсудили этот вопрос и, несмотря на противоположность, договорились все, кроме «Грузинской мечты», попросить президента наложить вето на изменения как в закон о самоуправлении, так и в Избирательный кодекс, так как оба эти закона служат не демократическому и правовому развитию страны, а цели правящей политической силы, «Грузинской мечты», осуществить полную узурпацию избирательной администрации», - заявила Нино Гогуадзе.

Сегодня парламентская и непарламентская оппозиция провела встречу с представителями администрации президента.






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