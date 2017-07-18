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Гугули Маградзе: «Марш грузин» финансирует Россия


18.07.2017   12:05
«Почему мы вообще говорим столько о "Марше грузин"? Люди получают финансирование из России, выведут много народа, получат много денег, выведут мало - получат мало» - заявила представитель парламентского большинства Гугули Маградзе "iPress".

Гугули Маградзе считает, что лозунги организаторов марша вводят в заблуждение несведущих людей.

"Они выдвинули лозунги, которые что-то значат для несведущих людей. К сожалению, в нашем обществе есть всякие люди. Как я должна оценивать это? Люди, управляемые из России делают так, чтобы получить деньги"- заявила Гугули Маградзе.

Касательно насильственных заявлений организаторов "марша грузин", распространенных в социальной сети в адрес бывшего посла молодежи Грузии в ООН Татии Долидзе, депутат считает, что в таком случае должен действовать закон.

"Если закон дает возможность, надо пожаловаться на них, и все должны научиться уму, чтобы не говорить лишнего, но мы ведь не можем перевоспитать их. Дело не только в воспитании, там есть чисто финансовый интерес людей, которые устраивают подобные дела в Грузии. Организаторами являются люди, управляемые из России, а к участникам, возможно, из ура-патриотизма присоединились наивные люди"- заявила Гугули Маградзе.







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