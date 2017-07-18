В Батуми начинается строительство многофункционального спорткомплекса

18.07.2017 12:23 В Батуми в 2018 году планируют закончить строительство нового многофункционального спортивного комплекса. Как сообщает Министерство финансов и экономики Аджарии, строительство обойдется в 71,8 миллиона лари (порядка 30 млн долларов).



Проект нового спорткомплекса рассчитан на 3,4 тысячи зрителей и займет площадь в 23 тысячи квадратных метров. В спорткомплексе будут располагаться залы для спортивной и художественной гимнастики, борьбы (вольной, греко-римской и национальной грузинской), тхэквондо, бокса, а также многофункциональный трансформируемый зал. Проект адаптирован для лиц с ОВЗ. Помимо этого, на территории спорткомплекса будет построена гостиница, рассчитанная на 138 мест.



«Министерство начинает осуществлять очень важный проект. В ближайшую неделю будет объявлен тендер на строительство комплекса. Совсем скоро представители всех видов спорта смогут продолжить свою деятельность в новом комплексе», - сообщил глава ведомства Рамаз Болквадзе.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

