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В Батуми начинается строительство многофункционального спорткомплекса


18.07.2017   12:23
В Батуми в 2018 году планируют закончить строительство нового многофункционального спортивного комплекса. Как сообщает Министерство финансов и экономики Аджарии, строительство обойдется в 71,8 миллиона лари (порядка 30 млн долларов).

Проект нового спорткомплекса рассчитан на 3,4 тысячи зрителей и займет площадь в 23 тысячи квадратных метров. В спорткомплексе будут располагаться залы для спортивной и художественной гимнастики, борьбы (вольной, греко-римской и национальной грузинской), тхэквондо, бокса, а также многофункциональный трансформируемый зал. Проект адаптирован для лиц с ОВЗ. Помимо этого, на территории спорткомплекса будет построена гостиница, рассчитанная на 138 мест.

«Министерство начинает осуществлять очень важный проект. В ближайшую неделю будет объявлен тендер на строительство комплекса. Совсем скоро представители всех видов спорта смогут продолжить свою деятельность в новом комплексе», - сообщил глава ведомства Рамаз Болквадзе.






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